Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать

Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать

Овощные фрикадельки с сырной начинкой — это невероятно вкусное, сытное и простое блюдо, которое станет отличной альтернативой мясным котлетам.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 200 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду, но сохраните немного (около 50 мл). Разомните картофель в пюре, добавьте 100 г тертого сыра, перемешайте. Оставшийся сыр нарежьте небольшими кубиками.

Из картофельной массы сформируйте лепешку, в центр положите кусочек сыра, аккуратно скатайте шарик. Обжарьте фрикадельки на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки со всех сторон. Или выложите фрикадельки на противень и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить овощные фрикадельки и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в картофельную массу мелко рубленную зелень (укроп, петрушку).

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