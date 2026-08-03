Жарить не хочу — тру картошку с кабачком, и в духовку: овощные драники — быстро и плита чистая

Жарить не хочу — тру картошку с кабачком, и в духовку: овощные драники — быстро и плита чистая

Когда нет желания стоять у плиты и жарить драники, готовлю их в духовке. Также все тру на терке, но просто выкладываю на противень, а дальше иду заниматься своими делами.

Ингредиенты: 1 кабачок, 1 картофелина, 1 морковь, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль, перец по вкусу. Кабачок, картошку и морковь натрите на крупной терке, отожмите лишний сок, добавьте яйца, муку и соль, хорошо перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте оладьи на противень с пергаментом, формируя небольшие лепешки, и запекайте 20–25 минут при 190 градусах до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала этот способ приготовления драников. Оказалось, они получаются такими же вкусными и хрустящими, как на плите, а еще не такими жирными. А если добавить в тесто рубленую зелень и чеснок — аромат будет стоять на весь дом.

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