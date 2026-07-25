Фаворит каждого лета: закуска «Тройка» из кабачков — начинка с чесночком

Сезон кабачков всегда в радость с закуской «Тройка». Эти башенки с хрустящими колечками и пикантной начинкой еще никого не оставляли равнодушными — съедаются, сколько ни приготовь.

Ингредиенты: 2 кабачка, мука, 2 яйца, сухари, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца, 1 помидор, 2 зубчика чеснока, укроп, майонез. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см, обваляйте в муке, затем во взбитом яйце, затем в сухарях, обжарьте до румяности с двух сторон. Для начинки натрите сырки и яйца, смешайте с мелко рубленным помидором, чесноком, укропом и майонезом, выложите начинку на один кружок, накройте вторым — башенка готова.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить закуску «Тройка» из кабачков. Оказалось, это блюдо хорошо не только для семейных ужинов, но и застолий. Совет: перед панировкой посолите кабачки и оставьте на 10 минут, чтобы ушла лишняя влага.

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