Перестала покупать булочки в пекарне — пеку «Медвежью лапу» с повидлом: мягче, ароматнее слоек

Беру дрожжевое тесто, повидло и крахмал — и пеку булочки «Медвежья лапа», которые удивляют формой и тают во рту. Мягкое, воздушное тесто, сладкая густая начинка, а благодаря надрезам булочки напоминают медвежью лапу. Готовятся не быстро, но результат стоит того — они получаются пышными, румяными, с карамельной корочкой и тягучей фруктовой начинкой внутри. Идеальны к чаю, молоку или как десерт для детей. Рецепт несложный, но требует времени на расстойку, зато булочки всегда удаются и выглядят как из кондитерской. Попробуйте — и вы влюбитесь в эту выпечку.

Для приготовления понадобится: для опары — 20 г прессованных дрожжей (или 7 г сухих), 60 мл воды, 20 г сахара, 250 мл кефира, 50 г муки. Для теста — 2 яйца, 80 г сахара, 75 г сливочного масла, 550 г муки, 5 г соли. Для начинки — 300 г сливового повидла, 1 ст. ложка крахмала. Замесите опару, дайте подойти 40 минут. Смешайте яйца, масло, сахар, соедините с опарой, добавьте муку и соль, замесите тесто. Дайте подойти 2 часа с обминкой. Разделите на 6 частей, раскатайте в овалы, на одну половину выложите начинку, прикройте второй, защипните. Сделайте 4 надреза, раздвиньте «пальцы». Смажьте желтком с молоком, дайте расстояться 1 час. Выпекайте при 180 °C 20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — домашние съели за вечер, дети просили добавки. Я добавила в повидло измельченное печенье для густоты, а вместо сливового взяла яблочное. Кстати, можно сделать гребешки, если надрезать иначе. Находка, а не рецепт!