21 мая 2026 в 10:00

Добавила сметану в тесто — через 15 минут печенье «Минутка» готово: рассыпчатее и нежнее магазинного

Печенье «Минутка» — отличный вкус и готовится быстро и просто. Это гениально простой рецепт рассыпчатого печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой возни — просто натер масло, замесил тесто, вырезал квадратики, положил повидло и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяное рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и сладкой тягучей начинкой из повидла. Тесто на сметане и масле делает его нежным и тающим во рту. Идеально к чаю, кофе или как угощение для детей.

Для приготовления вам понадобится: 350–400 г муки, 120 г сливочного масла, 100 г сметаны, 50 г сахара, яйцо, 1/2 ч. ложки соды, 1/4 ч. ложки соли, густое повидло для начинки.

Масло натрите на крупной терке, смешайте с мукой в крошку. В отдельной миске взбейте яйцо со сметаной, сахаром, солью и содой. Соедините обе смеси, замесите тесто. Раскатайте тонко, нарежьте квадратиками. На каждый положите повидло, защипните края. Выпекайте при 180 °C 10–15 минут до румяности.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье «Минутка». Удивило то, что тесто получилось очень нежным и не липло к рукам. Печенье пропеклось равномерно, стало рассыпчатым и буквально таяло во рту. Даже без повидла оно было вкусным. Кстати, вместо повидла можно взять густое варенье или джем — начинка не вытечет. Рецепт — настоящая находка для быстрого чаепития!

Проверено редакцией
печенье
выпечка
кулинария
повидло
Мария Левицкая
