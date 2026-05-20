20 мая 2026 в 07:49

Горчица в печенье? Именно так — нереально вкусно: теперь пеку каждые выходные

Сыр и горчица в одном печенье — звучит как авантюра. Но именно этот рецепт спас меня, когда ждали шашлык, а гости уже рычали от голода.

Ингредиенты

Мука — 200 г, масло сливочное — 100 г, сыр твердый — 150 г, яйцо — 1 шт., вода — 1 ст. л., горчица сухая — 1 ч. л., кайенский перец — щепотка, соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала смешиваю муку, сухую горчицу, перец и соль. Холодное масло рублю кубиками и пальцами превращаю все в крошку — это быстро, главное — не перегреть руками. Тем временем тру сыр на мелкой терке, добавляю в крошку, перемешиваю.

Взбиваю яйцо с ложкой воды, вливаю в смесь и замешиваю гладкое тесто — оно должно быть пластичным, не липнуть.

Раскатываю пласт толщиной 7 мм, режу на полоски, скручиваю их в жгуты и плету узелки или крендельки. Противень с пергаментом, 10 минут при 200 градусах — и готово. Золотистые, хрустящие, с горчичным послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Затевал я этот эксперимент с недоверием — ну какая горчица в печенье? Но, когда достал противень, понял: это любовь с первого хруста. Текстура — рассыпчатая, маслянистая, а сыр тянется тонкими ниточками. Горчица не бьет в нос, а дает ту самую пикантную глубину, под которую пиво пьется само.

Мой совет: посыпьте сверху крупной солью перед выпечкой — будет еще эффектнее.

Проверено редакцией
