Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 08:45

Больше не варю компоты на зиму — перетираю малину с мятой и лимоном: делаю освежающую заготовку для чая, пахнет летом и бодрит

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру спелую малину, добавляю свежую мяту и лимонный сок, перетираю с сахаром до однородности и раскладываю по баночкам. Без варки, без кипячения — только свежие ягоды и максимум витаминов. Зимой ложка такой смеси в кружку с горячей водой превращается в ароматный, бодрящий напиток с ягодной кислинкой, мятной прохладой и цитрусовым акцентом. Он согревает, поднимает настроение и напоминает о солнечном лете.

Для приготовления понадобится: 1 кг малины, 200 г сахара (можно меньше, по вкусу), 1 лимон (сок и цедра), 1 небольшой пучок свежей мяты. Малину переберите, вымойте и обсушите. Мяту и лимон вымойте, обсушите. Смешайте малину, мелко нарезанную мяту, цедру и сок лимона, добавьте сахар. Перетрите толкушкой или пробейте блендером до однородности. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Для чая добавляйте 1–2 ложки смеси на кружку горячей воды.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку — зимой она улетает за вечер, все добавляют в чай и йогурты. Я уменьшила сахар до 150 г и добавила немного имбиря для остроты. Кстати, вместо мяты можно взять мелиссу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Необычные и простые блюда из картошки: 4 рецепта для ленивого ужина
Семья и жизнь
Необычные и простые блюда из картошки: 4 рецепта для ленивого ужина
Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем
Общество
Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем
Простые продукты, 1 сковорода, 4 порции: вбиваю яйца в картошку и закрываю крышкой — завтрак для семьи
Общество
Простые продукты, 1 сковорода, 4 порции: вбиваю яйца в картошку и закрываю крышкой — завтрак для семьи
Завтрак ленивого гурмана: делаю яйца-скрембл с молоком и сливочным маслом — нежнее облака
Общество
Завтрак ленивого гурмана: делаю яйца-скрембл с молоком и сливочным маслом — нежнее облака
Названы главные отличия сока от смузи
Общество
Названы главные отличия сока от смузи
рецепты
завтраки
напитки
чай
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семеро подростков не смогли уйти от правосудия после зверских избиений
Семьям погибших в Кирове выплатят компенсации из бюджета региона
Смертельная авария унесла жизни трех маленьких детей
Вместо яблони — инжир: топ-5 южных фруктов и ягод для дачи под Москвой
Обломки БПЛА вызвали пожар в Екатеринбурге
Работа склада Wildberries в Екатеринбурге временно остановлена
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье
Японские компании не смогли пережить расставание с Россией
Работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом и не выжил
Пожар вспыхнул рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге
Мошенники придумали новую схему с перерасчетом пенсии
Нога школьницы попала в бетонный «плен» посреди водоема
«История покажет»: Зеленский пошел против Трампа, говоря о его достижениях
Филолог рассказал, что будет с буквой «ё» в русском языке
Армия России нанесла удар по сухогрузу в порту Николаева
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 июля: инфографика
Сильный ветер в Татарстане привел к гибели человека
Раскрыто число сбитых за одну ночь украинских дронов
Стало известно о состоянии получившего травму на Памире россиянина
Российские «Герани» поразили две подстанции, снабжавшие ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.