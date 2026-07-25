Больше не варю компоты на зиму — перетираю малину с мятой и лимоном: делаю освежающую заготовку для чая, пахнет летом и бодрит

Больше не варю компоты на зиму — перетираю малину с мятой и лимоном: делаю освежающую заготовку для чая, пахнет летом и бодрит

Беру спелую малину, добавляю свежую мяту и лимонный сок, перетираю с сахаром до однородности и раскладываю по баночкам. Без варки, без кипячения — только свежие ягоды и максимум витаминов. Зимой ложка такой смеси в кружку с горячей водой превращается в ароматный, бодрящий напиток с ягодной кислинкой, мятной прохладой и цитрусовым акцентом. Он согревает, поднимает настроение и напоминает о солнечном лете.

Для приготовления понадобится: 1 кг малины, 200 г сахара (можно меньше, по вкусу), 1 лимон (сок и цедра), 1 небольшой пучок свежей мяты. Малину переберите, вымойте и обсушите. Мяту и лимон вымойте, обсушите. Смешайте малину, мелко нарезанную мяту, цедру и сок лимона, добавьте сахар. Перетрите толкушкой или пробейте блендером до однородности. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Для чая добавляйте 1–2 ложки смеси на кружку горячей воды.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку — зимой она улетает за вечер, все добавляют в чай и йогурты. Я уменьшила сахар до 150 г и добавила немного имбиря для остроты. Кстати, вместо мяты можно взять мелиссу. Находка, а не рецепт!