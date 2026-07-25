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25 июля 2026 в 08:00

Простые продукты, 1 сковорода, 4 порции: вбиваю яйца в картошку и закрываю крышкой — завтрак для семьи

Фото: D-NEWS.ru
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Этот завтрак на одной сковороде — настоящее спасение для большой семьи, когда нужно сытно и быстро накормить всех. Получается много, а готовится все в одной сковороде.

Возьмите 2 средние луковицы, 5 картофелин, болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, соль, перец и зелень для подачи. Лук нарежьте полукольцами, выложите на разогретую сковороду с маслом, обжаривайте до мягкости. Одновременно мелко нарежьте картошку кубиками, добавьте к луку и жарьте до готовности 10 минут, затем всыпьте нарезанный кубиками перец и специи, готовьте еще 5 минут. Вмешайте измельченный чеснок, сделайте в массе 4 углубления, вбейте в каждое по яйцу, посолите, накройте крышкой и томите на малом огне 5 минут, посыпьте свежей зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Из указанных ингредиентов получился сытный завтрак на 4 человека. Совет: картошку нарезайте мелкими кубиками и не перемешивайте часто, чтобы она хорошо приготовилась и подрумянилась.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из упаковки фарша и кочана капусты.

Проверено редакцией
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