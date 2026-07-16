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16 июля 2026 в 13:00

Большой обед для большой семьи: беру капусту и упаковку фарша — через полчаса подаю запеканку к столу

Фото: D-NEWS.ru
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Готовить большой обед для большой семьи — это всегда вызов, но есть блюдо-спасатель — запеканка с капустой и фаршем. Минимум хлопот, максимум вкуса.

Возьмите две крупные луковицы, мелко нарежьте и обжарьте, затем добавьте 1 кг фарша, постоянно мешая, разбивайте комки, посолите, поперчите. Параллельно в другой глубокой сковороде потушите нашинкованный кочан капусты (около 1,2 кг) с ложкой томатной пасты, лавровым листом, солью и сахаром для баланса, влив полстакана воды, томите под крышкой 15 минут до мягкости. Выложите капусту и фарш в форму для запекания слоями: сначала треть капусты, затем половину фарша, снова капусту, оставшийся фарш и финальный слой капусты. Для корочки смешайте 400 г сметаны, три яйца, соль, перец и 1 ст. л. кукурузного крахмала или муки. Залейте верх, слегка вдавливая ложкой, чтобы жидкость проникла между слоями. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такую запеканку и дала совет: после приготовления дайте ей постоять 10 минут — так запеканка не будет разваливаться.

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Проверено редакцией
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