Грузинская закуска бадриджани: баклажаны с ореховой начинкой, которые нравятся всем

Грузинская закуска бадриджани: баклажаны с ореховой начинкой, которые нравятся всем

Бадриджани — одна из самых известных закусок грузинской кухни. Тонкие ломтики обжаренных баклажанов сворачивают в аккуратные рулетики с нежной начинкой из грецких орехов, чеснока, зелени и ароматных специй.

Несмотря на простые ингредиенты, вкус получается насыщенным, ярким и очень запоминающимся.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 шт., грецкие орехи — 180 г, чеснок — 3 зубчика, кинза — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, хмели-сунели — 1 ч. л., молотый кориандр — 0,5 ч. л., молотый пажитник (по желанию) — 0,5 ч. л., винный уксус — 1 ч. л., вода — 2–4 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зерна граната — для подачи.

Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной около 5 мм, слегка посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте ломтики с двух сторон до золотистого цвета и переложите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло.

Грецкие орехи измельчите вместе с чесноком, кинзой и петрушкой, добавьте хмели-сунели, кориандр, пажитник, соль, перец и винный уксус. Постепенно влейте немного воды, чтобы начинка стала пластичной и легко намазывалась, но не была жидкой. На каждый ломтик баклажана распределите ореховую массу, сверните плотным рулетиком и выложите на блюдо. Перед подачей украсьте зернами граната и несколькими листочками кинзы.

Личный опыт

Мне больше всего нравится готовить бадриджани за несколько часов до подачи. Пока закуска настаивается в холодильнике, баклажаны пропитываются ароматом специй и ореховой начинки, а вкус становится более глубоким и по-настоящему грузинским.