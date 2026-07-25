Вкуснее шаурмы: рулеты из лаваша в духовке — аппетитные, хрустящие снаружи, сочные и очень вкусные

Вкуснее шаурмы: рулеты из лаваша в духовке — аппетитные, хрустящие снаружи, сочные и очень вкусные

Когда хочется приготовить что-то сытное без долгих хлопот, всегда выбираю эти рулеты из лаваша. После духовки они получаются румяными и хрустящими снаружи, а внутри — сочными благодаря курице, грибам, овощам и расплавленному сыру.

Такое блюдо отлично подходит и для семейного ужина, и для перекуса — вкусно как горячим, так и после остывания.

Возьмите 2 листа тонкого лаваша, 600 г филе куриного бедра, 400 г шампиньонов, 200 г моркови, 150 г сладкого перца, 100 г зеленого лука, 180–200 г твердого сыра или моцареллы, 50 мл растительного масла, соль по вкусу, 0,5 ч. л. карри, 1/4 ч. л. острого молотого перца, 130 г майонеза, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, 1 яйцо для смазывания и кунжут.

Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью, карри и острым перцем, затем обжарьте до готовности. Отдельно приготовьте шампиньоны, добавьте натертую морковь и сладкий перец, а в конце — зеленый лук. Майонез смешайте с чесноком и укропом.

Каждый лист лаваша разрежьте пополам, смажьте соусом, распределите начинку, посыпьте тертым сыром и плотно сверните рулеты, подгибая края внутрь. Выложите их на противень швом вниз, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и запекайте при 190 °C около 20–25 минут, пока лаваш не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.

Личный опыт

Мне больше всего нравится использовать именно куриное бедро — оно остается сочным даже после запекания. А сыр делает начинку более нежной и хорошо связывает все ингредиенты. Если оставить рулеты на 5 минут после духовки, они легче нарезаются и не разваливаются.