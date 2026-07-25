Вашингтон сделал Киеву предупреждение из-за событий в Черном море WSJ: США призвали Украину не атаковать не связанные с Россией суда

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости атак в Черном море на суда, не связанные с Россией, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вопрос обсуждался после контактов представителей американской администрации с участниками судоходной и нефтяной отраслей.

Администрация рассматривает КТК (Каспийский трубопроводный консорциум. — NEWS.ru) как важнейший канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям, — сказал собеседник издания.

По данным WSJ, руководство Chevron (американская нефтегазовая корпорация. — NEWS.ru) обратилось в Белый дом из-за украинских атак, поскольку ситуация затрагивает интересы компании в регионе. Chevron владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме и заинтересована в сохранении стабильных поставок нефти через Черное море.