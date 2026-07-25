Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 10:41

Вашингтон сделал Киеву предупреждение из-за событий в Черном море

WSJ: США призвали Украину не атаковать не связанные с Россией суда

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости атак в Черном море на суда, не связанные с Россией, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вопрос обсуждался после контактов представителей американской администрации с участниками судоходной и нефтяной отраслей.

Администрация рассматривает КТК (Каспийский трубопроводный консорциум. — NEWS.ru) как важнейший канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям, — сказал собеседник издания.

По данным WSJ, руководство Chevron (американская нефтегазовая корпорация. — NEWS.ru) обратилось в Белый дом из-за украинских атак, поскольку ситуация затрагивает интересы компании в регионе. Chevron владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме и заинтересована в сохранении стабильных поставок нефти через Черное море.

Ранее МИД Казахстана решительно осудил атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Черного моря. В дипведомстве заявили, что республика считает подобные действия посягательством на свои экономические интересы.

США
нефть
Белый дом
Украина
КТК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игорь Крутой может остаться без квартиры за 1,1 млрд рублей
Жителей Одессы оставили без укрытия во время воздушной тревоги
Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в РФ
Погибших работников предприятия в Кирове наградят посмертно
Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось
Почему не работает Telegram сегодня, 25 июля: замедление, заблокируют ли
В московском аэропорту ввели ограничения на полеты
Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область
В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»
Ситуация в аэропортах России сегодня, 25 июля: отмены, задержки на вылет
Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане
Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год
Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников
Врач частной клиники чуть не убила россиянку, забыв про санитарные нормы
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.