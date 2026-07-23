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23 июля 2026 в 15:31

Казахстан принял непростое решение ради безопасности судов в Черном море

Казахстан остановил погрузку нефти на КТК ради безопасности судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Казахстан временно приостановил погрузку нефти на объектах Каспийского трубопроводного консорциума для обеспечения безопасности судов, сообщило Министерство энергетики республики. В заявлении также говорится о снижении объемов добычи нефти. Как пояснили в Минэнерго, мера направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.

В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, — говорится в сообщении.

Ранее морской терминал КТК подвергся налету беспилотников. Атака произошла во время погрузочных работ. Как рассказали в КТК, нападению подверглись два морских танкера ASIA. В результате на одном из судов возник пожар.

До этого МИД Казахстана решительно осудил атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Черного моря. В дипведомстве заявили, что республика считает подобные действия посягательством на свои экономические интересы.

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Казахстан
КТК
нефть
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