26 апреля 2026 в 10:28

Жарю грибы и фрикадельки: такой быстрый суп готовлю постоянно — вкуснота без долгой варки бульона

Иногда хочется домашнего супа, но без долгого стояния у плиты. Этот вариант как раз из таких: все готовится в одном сотейнике, а вкус получается насыщенный, как будто бульон варился часами.

Секрет в том, что основа не варится, а сначала хорошо обжаривается. Лук, морковь, грибы и фрикадельки на сливочном масле дают тот самый аромат и глубину вкуса, ради которой обычно и варят бульон.

Для приготовления понадобится: фарш — 300 г, грибы — 200 г, картофель — 3–4 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., плавленый сыр — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, зелень — по вкусу, сливочное масло — 30 г, соль и специи — по вкусу.

Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки.

В сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте грибы и готовьте до испарения влаги. Затем выложите фрикадельки и обжарьте все вместе до легкой румяности.

Влейте кипяток до нужной густоты супа, добавьте картофель и варите до готовности. В самом конце вмешайте плавленый сыр, добавьте чеснок и зелень.

Ранее мы делились рецептом «Кудрявого» супа. Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.

Проверено редакцией
