Хрустящий тост, который не размокает в холодильнике? Да, это возможно. Секрет — в правильной изоляции начинки

Тост остается хрустящим, а начинка — сочной. Все дело в листьях салата, которые работают как барьер, не давая влаге размягчить хлеб. Идеальный вариант для завтрака, обеда или перекуса на природе.

Что понадобится

Куриное филе (отварное/запеченное) — 300 г, морковь — 1 шт., лук зеленый — 3-4 пера, зелень (укроп/петрушка) — пучок, хлеб для тостов — 4–6 ломтиков, листья салата (или молодой капусты) — 4–6 шт., майонез — 2 ст. л., сметана — 1 ст. л., горчица зернистая — 1 ч. л., горчица обычная — 0,5 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Как готовлю

Заранее приготовленное и остывшее куриное филе разбираю руками на волокна или нарезаю тонкой соломкой. Морковь очищаю и шинкую тонкой соломкой, перья лука и зелень мелко рублю.

В глубокой миске соединяю майонез, сметану, оба вида горчицы и перемешиваю до однородности. Добавляю к заправке курицу, морковь и зелень, тщательно перемешиваю — начинка готова. Ломтики хлеба подсушиваю в тостере или обжариваю на сковороде с каплей растительного масла до золотистой корочки.

На каждый горячий тост выкладываю по 2 листа салата (или молодой капусты) — они создадут защитный слой. Сверху распределяю курино-морковный салат.

Сэндвич можно подавать сразу или завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике до суток — тост останется хрустящим, а начинка сохранит свежесть.

