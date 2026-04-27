Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:11

Сухие бутеры с колбасой в сторону — вот рецепт настоящего короля сэндвичей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самое удачное гастрономическое открытие рождается на стыке простоты и изящества. Как в этом рецепте, где докторская колбаса и сливочный сыр, знакомые с детства, в паре с домашним фисташковым песто звучат свежо и современно.

Что понадобится

Хлеб чиабатта или багет — 4–6 ломтиков, колбаса вареная (докторская) — 150–200 г, сыр страчателла — 125–150 г, фисташки очищенные — 50 г + для подачи, базилик свежий — 15–20 г, сыр пармезан — 20 г, чеснок — 1 зубчик, масло оливковое — 60–80 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Для песто поместите в чашу блендера фисташки, базилик, натертый пармезан и зубчик чеснока. Измельчите до состояния крошки, затем, не выключая прибор, тонкой струйкой влейте оливковое масло до получения однородного густого соуса. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Ломтики хлеба обжарьте на сухой раскаленной сковороде или гриле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовые тосты слегка остудите и щедро смажьте приготовленным фисташковым песто.

Сверху выложите тонкие ломтики вареной колбасы и порвите руками сыр страчателлу. Перед подачей украсьте закуску щепоткой рубленых фисташек для текстуры и дополнительного аромата.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
сэндвичи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.