Вместо покупных бургеров готовлю сэндвич «Кубано» — вот секрет идеального перекуса из Майами

Вместо покупных бургеров готовлю сэндвич «Кубано» — вот секрет идеального перекуса из Майами

Родина этого сэндвича — кубинские кварталы Флориды, где его десятилетиями готовят в специальных прессах. Адаптированный рецепт сохраняет всю суть.

Что понадобится

Чиабатта — 2 шт., ветчина — 4 ломтика, буженина или запеченная свинина — 4 ломтика, сыр (чеддер или швейцарский) — 4 ломтика, маринованные огурцы — 4–6 кружков, горчица — 2 ч. л., сливочное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Чиабатту разрезать вдоль, не до конца, чтобы получилась «книжка». Нижнюю часть каждой половинки смазать сливочным маслом, а верхнюю — горчицей.

На нижнюю часть выложить последовательно: ломтик сыра, ветчину, буженину, еще один ломтик сыра и кружки маринованных огурцов. Накрыть верхней частью хлеба и слегка прижать.

Разогреть сковороду-гриль или обычную толстостенную сковороду. Выложить сэндвичи и готовить под прессом (например, под тарелкой с грузом) по 2-3 минуты с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки и полного плавления сыра. Подавать горячим, разрезав пополам.

