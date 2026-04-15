Без замеса и раскатки: лепешки «Как пицца» — на тесте, которое подходит за 30 минут

Без замеса и раскатки: лепешки «Как пицца» — на тесте, которое подходит за 30 минут

Эти лепешки «Как пицца» готовятся на тесте, которое не нужно месить, раскатывать и ждать часами, — просто смешал венчиком, дал отдохнуть полчаса, добавил начинку и пожарил. Получаются пышные, румяные.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 яйца, 100 мл теплой воды, 100 мл теплого молока, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 200 г муки, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, болгарский перец, зелень.

Как приготовить

В миске смешайте яйца, теплую воду, теплое молоко, дрожжи, сахар и соль, перемешайте венчиком. Постепенно всыпьте муку, перемешивая до однородного жидкого теста. Накройте и оставьте на 30 минут. Ветчину, перец и сыр нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Добавьте начинку в тесто, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые хычины из вчерашнего пюре.