Финансист ответил, кого может коснуться налог на сверхприбыль

Финансист Бархота: налог на сверхприбыль может коснуться всех отраслей бизнеса

Налог на сверхприбыль может затронуть все сферы коммерческой деятельности, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. Так он прокомментировал сообщения о желании Минфина обсудить введение сбора грядущей осенью. По его словам, многое будет зависеть от подхода к рассмотрению этой возможности.

Я бы смотрел на возможное введение налога на сверхприбыль осторожно. Учитывая, что его, возможно, введут осенью, то неизвестно, какая ситуация будет к тому моменту. Возможно, это будет завуалированное повышение, и в данном случае это может коснуться, с теоретической точки зрения, всех отраслей бизнеса. Термин «сверхприбыль» — это очень специфическая история, потому что можно рассматривать ее, с одной стороны, как превышение среднего размера прибыли за последние пять лет, то есть в отчетный период она должна превышать этот средний размер. В таком случае эта разница и будет налоговой базой, — прокомментировал Бархота.

Он подчеркнул, что второй путь предлагает более комплексный взгляд. В частности, по словам эксперта, в каждой отрасли существует сальдированный финансовый результат, который публикуется Росстатом, и если у отдельных юридических лиц этот показатель находится в положительной зоне, это становится основанием для введения налога на сверхприбыль. Такой подход, как пояснил финансист, представляет собой значительное увеличение налоговой ставки.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что отсутствие налога на сверхприбыль является политическим вопросом. По его мнению, средства можно брать с банков и нефтяных компаний.