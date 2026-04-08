В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль Депутат Федоров назвал политическим отсутствие налога на сверхприбыль

Отсутствие налога на сверхприбыль — политический вопрос, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров в рамках X Московского экономического форума. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, деньги можно брать с банков и нефтянников.

На самом деле это политический вопрос, и он не стоит на повестке дня, потому что известно, какая практика. Но надо облагать свердоходы. Какие у нас сверхдоходные, значит, сектора? Это банковская сфера. Второе — это нефтянка. Третье — это ИТЛ. Вот где можно брать деньги. А производство необходимо снижать, — отметил он.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов выразил мнение, что в России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов. До этого стало известно, что в на территории России могут легализовать онлайн-казино.