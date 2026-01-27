В России могут легализовать онлайн-казино, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два осведомленных источника. По их информации, министр финансов Антон Силуанов уже обратился с такой инициативой к президенту Владимиру Путину. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности.

Уточняется, что в Минфине предложили закрепить для онлайн-казино механизм приема ставок через Единый центр учета переводов по аналогии с букмекерами. Помимо этого, ведомство настаивает на введении налога в сегменте азартных игр в размере не менее 30% от выручки.

Предполагается, что в случае легализации онлайн-казино доходы бюджета составят 100 млрд рублей в год. На сегодняшний день ежегодный оборот данного сегмента оценивается более чем в 3 трлн рублей.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, в новогодние праздники российские игорные зоны посетили более 95,5 тыс. человек. Отмечается, что в трех из них число гостей увеличилось в общей сложности на 23%.