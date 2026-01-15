Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:42

АИРИС рассказала, сколько человек посетили казино в праздники

АИРИС: почти 100 тыс. человек посетили казино в праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские игорные зоны в новогодние праздники посетили более 95,5 тыс. человек, сообщили в РБК со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Отмечается, что в трех из них число гостей увеличилось в общей сложности на 23%.

В АИРИС связали популярность игровых зон с развитием неигровых видов досуга. С 31 декабря 2025 года по 11 января в зоне «Красная поляна» в Сочи побывали 43 235 человек. В игорной зоне «Сибирская монета» на Алтае приняли 37 770 гостей, добавили в издании.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что россиян с игровой зависимостью может спасти самозапрет на участие в азартных играх. По его словам, такая возможность будет доступна для граждан РФ с 1 сентября 2026 года.

До этого депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что букмекерские компании направляют свою прибыль на привлечение россиян к азартным играм. По его словам, это ведет к росту числа людей с игровой зависимостью среди представителей как молодого, так и старшего поколения.

