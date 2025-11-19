Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми Депутат Куринный: букмекеры тратят прибыль на заманивание людей в азартные игры

Букмекерские компании направляют свою прибыль на привлечение россиян к азартным играм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. По его словам, это ведет к росту числа людей с игровой зависимостью среди представителей как молодого, так и старшего поколения.

За последние несколько лет значительно выросло количество участвующих в азартных играх представителей молодежи, а также граждан пожилого возраста. Совокупная чистая прибыль букмекерских компаний растет вопреки существующим законодательным ограничениям на рекламу этих организаций. Рост прибыли позволяет им усиливать маркетинговые кампании и инвестировать средства в технологические обновления с целью привлечения новых участников азартных игр. В результате это приводит к увеличению количества лиц, страдающих аддикциями, — высказался Куринный.

Он отметил, что аналитики зафиксировали значительный рост выручки ведущих российских букмекерских компаний в 2024 году. По словам депутата, совокупный оборот отрасли увеличился почти на 43%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, что на 500 млрд рублей превышает показатель предыдущего года.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что нужно защитить детей от рекламы букмекеров. Однако, по его словам, полный запрет на рекламу компаний вводить не планируют.