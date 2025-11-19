Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 03:20

Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми

Депутат Куринный: букмекеры тратят прибыль на заманивание людей в азартные игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Букмекерские компании направляют свою прибыль на привлечение россиян к азартным играм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. По его словам, это ведет к росту числа людей с игровой зависимостью среди представителей как молодого, так и старшего поколения.

За последние несколько лет значительно выросло количество участвующих в азартных играх представителей молодежи, а также граждан пожилого возраста. Совокупная чистая прибыль букмекерских компаний растет вопреки существующим законодательным ограничениям на рекламу этих организаций. Рост прибыли позволяет им усиливать маркетинговые кампании и инвестировать средства в технологические обновления с целью привлечения новых участников азартных игр. В результате это приводит к увеличению количества лиц, страдающих аддикциями, — высказался Куринный.

Он отметил, что аналитики зафиксировали значительный рост выручки ведущих российских букмекерских компаний в 2024 году. По словам депутата, совокупный оборот отрасли увеличился почти на 43%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, что на 500 млрд рублей превышает показатель предыдущего года.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что нужно защитить детей от рекламы букмекеров. Однако, по его словам, полный запрет на рекламу компаний вводить не планируют.

букмекеры
зависимости
россияне
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.