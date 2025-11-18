Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:31

В Госдуме предложили ограничить рекламу букмекеров

Депутат Кирьянов призвал не допустить контакта рекламы букмекеров с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Необходимо оградить детей от рекламы букмекерских компаний, заявил «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил, что полный запрет вводить не планируют.

Наша задача — принять такое регулирование, чтобы избежать подмены понятий, смешивания лотерей, ставок на спорт и казино. А также не допустить контакта рекламы с детьми, чтобы она не всплывала в общедоступных приложениях, например доставки еды или заказа такси, — заявил Кирьянов.

Депутат отметил, что подобная реклама должна быть уместной. По его словам, она также не должна создавать ложное впечатление о том, что азартные игры можно считать способом заработка.

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков рассказал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать клиентов о рисках букмекерских ставок. По его словам, игроманов также станут информировать об альтернативных и безопасных способах заработка денег.

