В России придумали, как обезопасить игроманов от потери денег Депутат Аксаков: участников азартных игр будут информировать о рисках ставок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать клиентов о рисках букмекерских ставок, заявил «Парламентской газете» депутат ГД Анатолий Аксаков. По его словам, игроманов также станут информировать об альтернативных и безопасных способах заработка денег.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий организаторов азартных игр информировать клиентов о рисках участия в них. Кроме того, предупреждение сопроводят информацией, куда можно вложить деньги с пользой вместо ставок букмекерам, — высказался Аксаков.

Он отметил, что в России также могут усилить регулирование игорного бизнеса, повысив его налогообложение. По его словам, это сделает «капиталовложения через каналы игорного бизнеса» менее выгодными. В качестве альтернативы букмекерским ставкам россиянам предложат инвестировать в различные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.

Ранее Министерство финансов России объявило о введении налога на прибыль для букмекерских контор в 25%. Ведомство связало меру с изменением системы налогообложения в этой сфере.