Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007 Coral: Каллум Тернер стал главным фаворитом на роль Джеймса Бонда

Актер Каллум Тернер, звезда «Фантастических тварей», стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда, сообщает букмекерская компания Coral. За последние сутки поток ставок на него резко вырос, ввиду чего коэффициент подскочил.

За последние 24 часа нас буквально накрыло потоком ставок на Каллума Тернера. Британский актер теперь является нашим главным претендентом на роль Бонда, — говорится в сообщении.

Ранее голливудский актер Стивен Сигал на церемонии вручения премии «Мы вместе» заявил, что гордится своим статусом русского. Американский артист, выступая в Национальном центре «Россия», также подчеркнул, что главные качества граждан страны — это единство и взаимопомощь.

Кроме того, американский киноактер Кевин Спейси заявил, что после обвинений в сексуальных домогательствах лишился своего особняка в Балтиморе и теперь проживает в арендованных апартаментах и гостиницах. Он работает ведущим в ночном клубе на Кипре и был на грани банкротства из-за больших долгов.

Также актер и музыкант Дональд Гловер, известный по сериалу «Мистер и миссис Смит», перенес инсульт. Он сообщил, что по этой причине был вынужден прервать свой концертный тур.