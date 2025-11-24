Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте

Актер и музыкант Дональд Гловер, сыгравший роль в сериале «Мистер и миссис Смит», перенес инсульт, сообщил телеканал CNN. Артист отметил, что из-за проблем со здоровьем пришлось остановить гастроли.

Я пошел в больницу, и врач сказал: «У тебя был инсульт», — отметил Гловер.

Артист рассказал, что сначала не воспринимал всерьез ухудшение состояния здоровья. Он добавил, что врачи обнаружили у него проблемы с сердцем, из-за чего потребовались две операции.

