24 ноября 2025 в 13:42

Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте

Актер и музыкант Дональд Гловер перенес инсульт

Дональд Гловер Дональд Гловер Фото: AD/AdMedia/Global Look Press
Актер и музыкант Дональд Гловер, сыгравший роль в сериале «Мистер и миссис Смит», перенес инсульт, сообщил телеканал CNN. Артист отметил, что из-за проблем со здоровьем пришлось остановить гастроли.

Я пошел в больницу, и врач сказал: «У тебя был инсульт», — отметил Гловер.

Артист рассказал, что сначала не воспринимал всерьез ухудшение состояния здоровья. Он добавил, что врачи обнаружили у него проблемы с сердцем, из-за чего потребовались две операции.

Ранее солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» и исполнила песню «Останусь». По словам участников музыкального коллектива, солистки не было два года и семь месяцев.

До этого заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что восстанавливается после инсульта, перенесенного летом. Жена народного артиста России Николая Караченцова отметила, что дети и внуки ей помогают. Она рассказала, что прошла лечение в реабилитационном центре в Рузе. Поргина похвалила медиков и выразила им благодарность.

