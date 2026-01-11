Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов Украина хочет добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов из России

Администрация Владимира Зеленского планирует обратиться к международным стриминговым сервисам с требованием ограничить на Украине доступ к песням российских артистов, рассказал уполномоченный офиса президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, которые приводит «Политика страны», в список попали свыше 100 музыкантов.

Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских музыкантов, — сообщил он.

Ранее украинские власти ввели запрет на использование программ российской компании «1С». Под запрет подпали продукты, связанные с бухгалтерским учетом. Это решение касается всех государственных учреждений и органов местного самоуправления страны.

До этого театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой. Выступление с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» было запланирована на 20 и 21 января. Вместе с балериной на сцену должен был выйти ее супруг, скрипач Вадим Репин. Театр пообещал зрителям вернуть деньги за билеты.