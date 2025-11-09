Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:23

Покойный Паша Техник «растерял» десятки треков в стримингах

Треки Паши Техника удалили со стримингов из-за споров за права на музыку

Паша Техник Паша Техник Фото: Социальные сети

Около 80 треков покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) удалили со стриминговых платформ, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, причиной стали споры между наследниками исполнителя и его менеджером Марком Яровным о распределении доходах от творчества.

Ивлев заключил контракт с лейблом «А+» в 2023 году. Он получил аванс, а прибыль должна была пойти на выплату задатка, после чего 30% дохода по договору предназначались менеджеру. Однако за время жизни артиста выручка не перекрыла аванс, и выплаты не начались.

После смерти музыканта его бывшая жена Ева Карицкая встретилась с представителями лейбла. Там ей сообщили, что менеджер готов отказаться от своих 30% и передать их семье. Но оформить это не удалось, поскольку Карицкая еще не вступила в наследство. Спустя полгода у вдовы появились претензии, после чего юристы добились удаления около 80 треков, загруженных через Яровного. В их число вошли альбомы группы «Каптерка» и релиз «Кипятильник» с Metox, которые планируют перезаписать без куплетов Техника.

Ранее Карицкая заявила, что друзья Ивлева сэкономили на цветах для исполнителя на похоронах. Экс-супруга рэпера выразила к приятелям презрение и заявила, что никогда не поменяет отношения к ним.

Паша Техник
рэперы
музыка
стриминг
споры
авторские права
