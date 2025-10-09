Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:43

Пользователи Netflix смогут запускать видеоигры прямо на телевизорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская стриминговая компания Netflix предоставит пользователям возможность запускать видеоигры прямо на телевизорах, объявил на конференции Bloomberg Screentime один из руководителей компании Грег Питерс. По его словам, в настоящее время Netflix активно над этим работает.

Одно из направлений в сфере видеоигр, над которым мы работаем, — это создание социальных игровых возможностей, доступных на телевизорах, — сказал Питерс.

Он добавил, что пользователи Netflix смогут совместно проходить такие видеоигры, как Boggle Party и Lego Party. При этом в качестве игровых контроллеров можно будет использовать смартфоны.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал отменить Netflix. Он заявил, что трансгендерная (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) повестка компании оказывает негативное влияние на детей.

До этого стриминговый сервис Spotify объявил об удалении 75 млн музыкальных треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Решение связано с массовыми нарушениями правил загрузки контента.

