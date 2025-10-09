Пользователи Netflix смогут запускать видеоигры прямо на телевизорах

Американская стриминговая компания Netflix предоставит пользователям возможность запускать видеоигры прямо на телевизорах, объявил на конференции Bloomberg Screentime один из руководителей компании Грег Питерс. По его словам, в настоящее время Netflix активно над этим работает.

Одно из направлений в сфере видеоигр, над которым мы работаем, — это создание социальных игровых возможностей, доступных на телевизорах, — сказал Питерс.

Он добавил, что пользователи Netflix смогут совместно проходить такие видеоигры, как Boggle Party и Lego Party. При этом в качестве игровых контроллеров можно будет использовать смартфоны.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал отменить Netflix. Он заявил, что трансгендерная (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) повестка компании оказывает негативное влияние на детей.

До этого стриминговый сервис Spotify объявил об удалении 75 млн музыкальных треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Решение связано с массовыми нарушениями правил загрузки контента.