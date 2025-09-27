Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Spotify удалили миллионы треков из-за ИИ

В Spotify удалили 75 млн созданных искусственным интеллектом песен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Стриминговый сервис Spotify объявил об удалении 75 млн музыкальных треков, созданных с помощью искусственного интеллекта, передает пресс-служба компании. Решение связано с массовыми нарушениями правил загрузки контента, когда пользователи публиковали автоматические композиции для получения роялти.

Этой осенью мы запустим новый фильтр для борьбы с музыкальным спамом — систему, которая будет выявлять авторов и треки, использующие эти методы, помечать их и прекращать их рекомендовать. Мы хотим быть уверены, что не наказываем невиновных авторов, — говорится в сообщении.

Одновременно с фильтрацией контента Spotify ужесточил правила о подделке идентичности: теперь категорически запрещено создавать клоны голосов артистов. Кроме того, готовится новый стандарт раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта при создании композиций.

Компания подчеркнула, что особенно активно злоупотребления связаны с использованием генераторов музыки вроде Suno. По данным сервиса, нарушители маскировали ИИ-треки под известных исполнителей.

Ранее певец и участник группы Gorky Park Алексей Белов предупредил об опасности чрезмерного использования искусственного интеллекта в творчестве. По его мнению, это может «убить музыку». Артист подчеркнул, что ИИ не способен к состраданию, тогда как настоящая музыка создается «кровью».

