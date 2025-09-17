«Страшная вещь»: певец Белов объяснил, как ИИ убьет музыку

Если искусственный интеллект получит слишком широкое применение в творческой сфере, это может убить музыку, возможно, даже «не при нашей жизни», заявил певец Алексей Белов на пресс конференции с оригинальным составом Gorky Park. По его словам, музыка пишется кровью, поэтому она живая, в отличие от ИИ, передает корреспондент NEWS.ru.

Это (ИИ — NEWS.ru) страшная вещь. Если этому дадут ход, это то, что будет убивать музыку. В конце концов, возможно, ее убьет, может быть, не при нашей жизни. <…> Искусственный интеллект, он не может сострадать, а музыка об этом. Музыка пишется кровью, понимаете, да? Она живая, а он мертвый, — высказался музыкант.

Ранее народный артист России Стас Михайлов заявил, что песни, созданные нейросетями, лишены жизни. По его словам, такие произведения не способны донести глубокий смысл и тронуть душу. Певец подчеркнул, что музыка – это сфера сердца и души, где искусственный интеллект не может заменить человеческое чувство. Михайлов отметил, что ИИ пока не умеет достоверно передавать настоящие эмоции, составляющие суть творчества.