11 января 2026 в 03:32

Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна

Певец Йеисон Хименес погиб при крушении частного самолета

Фото: NEWS.ru
Частный самолет с популярным колумбийским певцом Йеисоном Хименесом и участниками его коллектива разбился при попытке вылета из аэропорта города Пайпа, сообщает издание El Tiempo. В материале говорится, что артисту незадолго до этого несколько раз снились сны о гибели в результате авиакатастрофы вместе с участниками группы, о чем он рассказывал в интервью.

При этом, отмечается в статье, этот случай был не первым в жизни Хименеса — однажды он уже чуть было не разбился на самолете, но тогда трагедии удалось избежать.

По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту до конца взлетно-посадочной полосы. После этого оно вспыхнуло. Известно, что коллектив направлялся в Медельин, где у них был запланирован концертное выступление.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что при крушении частного вертолета в Пермском крае погибли учредитель компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков. По предварительным сведениям канала, во время полета произошло обледенение двигателя, что могло стать причиной аварии.

До этого частный вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. Погибли пилот и пассажир. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 40 спасателей и 14 единиц спецтехники.

