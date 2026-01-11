Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна

Частный самолет с популярным колумбийским певцом Йеисоном Хименесом и участниками его коллектива разбился при попытке вылета из аэропорта города Пайпа, сообщает издание El Tiempo. В материале говорится, что артисту незадолго до этого несколько раз снились сны о гибели в результате авиакатастрофы вместе с участниками группы, о чем он рассказывал в интервью.

При этом, отмечается в статье, этот случай был не первым в жизни Хименеса — однажды он уже чуть было не разбился на самолете, но тогда трагедии удалось избежать.

По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту до конца взлетно-посадочной полосы. После этого оно вспыхнуло. Известно, что коллектив направлялся в Медельин, где у них был запланирован концертное выступление.

