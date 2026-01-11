Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 05:54

Удары возмездия и порты в огне: успехи ВС РФ к утру 11 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российская армия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские города, что привело к снижению экспорта зерна с Украины почти на 25% в декабре, пишет Bloomberg. Основной удар пришелся на порты Одессы, включая порт Южный. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 января?

Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы

«Экспорт пшеницы с Украины <…> в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая порт Южный», — говорится в публикации.

По словам аналитика Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре снизили фактические возможности страны по погрузке и вызвали серьезные задержки в отгрузках.

ВС РФ ударили по сети опорных пунктов ВСУ в Запорожье

Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, операторы БПЛА сорвали ротацию украинских войск на одной из позиций в регионе. Движение автомобильной техники отслеживалось с момента выхода на маршрут. Как только машины с пехотой оказались в зоне досягаемости, по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов, отметили в ведомстве.

«В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил разветвленную сеть замаскированных опорных пунктов в лесополосах. Противник в спешном порядке возводил дополнительные фортификационные сооружения, рассчитывая сдержать наступление наших штурмовых подразделений. Артиллерийские расчеты 35-й армии группировки войск „Восток“ нанесли огневое поражение позициям украинских военнослужащих, сорвав попытку укрепления обороны противника», — говорится в сообщении.

Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»

За месяц боевой работы ВС РФ сбили около 80 тяжелых дронов ВСУ с названием «Баба-яга», сообщил РИА Новости старший расчета российских беспилотников с позывным Енот. По его словам, после смены участка фронта борьба с данными беспилотниками стала для его группы приоритетной задачей.

«Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошел рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 пораженных аппаратов», — заявил Енот.

По данным бойца, борьба велась в основном в ночные часы. Отмечается, что операторы действовали как по указаниям пехоты, так и в режиме свободного поиска целей.

В зоне СВО ликвидировали блогера — бойца ВСУ Матвеева

Боец ВСУ Сергей Матвеев, известный в соцсетях как Мольфар, был уничтожен в зоне СВО, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, военного ликвидировали 5 января.

«ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сергея Матвеева, известного в соцсетях как Мольфар», — отметил Рожин.

По словам эксперта, Матвеев служил оператором беспилотных летательных аппаратов. Также он снимал ролики для различных соцсетей.

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 января

Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

