В Турции заявили, что Трамп забивает последние гвозди в мировой порядок

В Турции заявили, что Трамп забивает последние гвозди в мировой порядок Журналист Тутар: Трамп забивает последние гвозди в гроб мирового порядка

Президент США Дональд Трамп забивает последние гвозди в гроб мирового порядка своими действиями, заявил колумнист проправительственной турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. По его словам, образ непредсказуемого политика сменился репутацией решительного лидера.

Образ «непредсказуемого Трампа» сменился образом лидера, который делает то, что говорит <…> Подобными шагами Трамп фактически забивает последние гвозди в гроб существующего мирового порядка и проекта глобализации, — сказал Тутар.

Эксперт считает, что такая политика ведет к «палестинизации» международных норм. При этом, как он пишет, старые союзнические связи уже не гарантируют безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

До этого верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи сообщил, что Трампу не стоит лезть в дела Ирана. Он посоветовал хозяину Белого дома заняться собственной страной.