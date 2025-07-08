Коллектив ИИ-музыкантов собрал на Spotify более миллиона фанатов ИИ-рок-группа The Velvet Sundown набрала в Spotify более миллиона слушателей

Созданная искусственным интеллектом группа The Velvet Sundown преодолела отметку в миллион слушателей на платформе Spotify, пишет Telegram-канал Baza. Все песни и сами исполнители полностью созданы искусственным интеллектом.

Музыка дебютировавшей в июне группы The Velvet Sundown написана в духе рока 70-х. В конце месяца коллектив попал в чарт редакторской подборки сервиса.

Вскоре пользователи начали выдвигать предположение, что музыканты не настоящие. Подозрительным показалось то, что коллектив выпускает альбомы слишком часто: первый вышел 7 июня, а второй — спустя две недели. Третий запланирован на июль. Также слушателей насторожило, что коллектива нет реальных фотографий — все изображения сгенерированы с желтоватым фильтром, характерным для ChatGPT.

Издание Rolling Stone связалось с «менеджером» группы Эндрю Фрелоном и выяснило, что он самозванец. Кто на самом деле является создателем и руководителем группы — неизвестно.

В итоге проект подтвердил все догадки. Теперь официально заявляется о природе проекта, которая стала его сутью.

Отмечается, что Spotify не запрещает публикацию созданных ИИ композиций и никак их не помечает. Поэтому пользователи как правило не подозревают, что слушают не настоящего человека.

Ранее отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что люди никогда не позволят роботам и искусственному интеллекту править миром. По его мнению, эти технологии будут лишь инструментами для выполнения определенных задач.