Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 18:31

Коллектив ИИ-музыкантов собрал на Spotify более миллиона фанатов

ИИ-рок-группа The Velvet Sundown набрала в Spotify более миллиона слушателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Созданная искусственным интеллектом группа The Velvet Sundown преодолела отметку в миллион слушателей на платформе Spotify, пишет Telegram-канал Baza. Все песни и сами исполнители полностью созданы искусственным интеллектом.

Музыка дебютировавшей в июне группы The Velvet Sundown написана в духе рока 70-х. В конце месяца коллектив попал в чарт редакторской подборки сервиса.

Вскоре пользователи начали выдвигать предположение, что музыканты не настоящие. Подозрительным показалось то, что коллектив выпускает альбомы слишком часто: первый вышел 7 июня, а второй — спустя две недели. Третий запланирован на июль. Также слушателей насторожило, что коллектива нет реальных фотографий — все изображения сгенерированы с желтоватым фильтром, характерным для ChatGPT.

Издание Rolling Stone связалось с «менеджером» группы Эндрю Фрелоном и выяснило, что он самозванец. Кто на самом деле является создателем и руководителем группы — неизвестно.

В итоге проект подтвердил все догадки. Теперь официально заявляется о природе проекта, которая стала его сутью.

Отмечается, что Spotify не запрещает публикацию созданных ИИ композиций и никак их не помечает. Поэтому пользователи как правило не подозревают, что слушают не настоящего человека.

Ранее отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что люди никогда не позволят роботам и искусственному интеллекту править миром. По его мнению, эти технологии будут лишь инструментами для выполнения определенных задач.

искусственный интеллект
музыка
Spotify
группы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.