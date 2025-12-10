В гонке за Warner Bros готовят новое предложение FT: Paramount готова повысить предложение по покупке Warner Bros

Корпорация Paramount Skydance изучает возможность повышения стоимости предложения о покупке Warner Bros. Discovery, сообщает Financial Times. Компания конкурирует с Netflix.

Параллельно обсуждается вариант предоставления дополнительных преимуществ WBD, которые могли бы повысить привлекательность заявки Paramount Skydance. Ранее компания уже предложила купить медиахолдинг за $108,4 млрд (почти 8,4 трлн рублей), превысив сумму, озвученную Netflix, которая оценивала сделку примерно в $83 млрд (6,4 трлн рублей).

Глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон провел встречу с инвесторами WBD в Нью-Йорке, где называл свое предложение наиболее выгодным и реалистичным. Он также стремился снять опасения по поводу участия ближневосточных инвесторов в финансировании сделки.

По словам присутствовавшего на встрече управляющего фондом Марио Габелли, Paramount «проделала исключительно хорошую работу по вопросам, касающимся регуляторного, государственного и глобального уровня, относительно различий между Netflix и Paramount». С точки зрения регулирования предложение компании «менее сложное» и может быть реализовано быстрее. Netflix придется поднять цену, считает Габелли.

Ранее стало известно, что Paramount может заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для приобретения Warner Bros. Discovery Inc. В обмен на это глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон обещает американской администрации внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого главой государства.