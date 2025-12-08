В битве за Warner Bros. появился новый игрок

Компания Paramount предприняла шаги по враждебному поглощению медиагиганта Warner Bros. Discovery, выдвинув предложение, которое превышает условия конкурента Netflix, сообщает Reuters. Paramount намерена приобрести бизнес целиком, оценив его в $108 млрд.

Согласно условиям, Paramount готова выплатить по $30 за каждую акцию. В случае успеха сделки под контролем компании окажутся все активы Warner Bros. Discovery, такие как легендарная киностудия Warner Bros, стриминговый сервис HBO Max, а также пакет кабельных телеканалов, в который входит CNN. Примечательно, что эти кабельные активы не входят в сферу интересов Netflix в рамках его переговоров.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix. Она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.