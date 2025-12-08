ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:49

В битве за Warner Bros. появился новый игрок

Компания Paramount предприняла шаги по поглощению Warner Bros.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Компания Paramount предприняла шаги по враждебному поглощению медиагиганта Warner Bros. Discovery, выдвинув предложение, которое превышает условия конкурента Netflix, сообщает Reuters. Paramount намерена приобрести бизнес целиком, оценив его в $108 млрд.

Согласно условиям, Paramount готова выплатить по $30 за каждую акцию. В случае успеха сделки под контролем компании окажутся все активы Warner Bros. Discovery, такие как легендарная киностудия Warner Bros, стриминговый сервис HBO Max, а также пакет кабельных телеканалов, в который входит CNN. Примечательно, что эти кабельные активы не входят в сферу интересов Netflix в рамках его переговоров.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix. Она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.

США
кино
Netflix
фильмы
