В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром Сенатор Уоррен: сделка Netflix и Warner Bros. ограничит выбор пользователей

Планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix вызвало резкую критику со стороны сенатора Элизабет Уоррен. В социальной сети Х она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей.

Netflix пытается купить Warner Bros. Эта сделка выглядит как ночный кошмар антимонополии. Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания, — написала Уоррен.

Крупнейшая медиасделка может столкнуться не только с рыночными, но и серьезными политическими препятствиями, основанными на антимонопольном законодательстве. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению выбора в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что стриминговый гигант Netflix официально согласился купить киностудию Warner Bros. Сделка оценивается в $82,7 млрд. Аналитики уже называют Netflix победителем «войны стримингов», а предстоящее поглощение — одним из крупнейших в истории медиаиндустрии.