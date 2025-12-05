ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:44

Netflix «поглотит» Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix решил купить студию Warner Bros. за $82,7 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стриминговый гигант Netflix официально согласился купить киностудию Warner Bros., пишет The Hollywood Reporter. По информации издания, сделка оценивается в $82,7 млрд. Аналитики уже называют Netflix победителем «войны стримингов», а предстоящее поглощение — одним из крупнейших в истории медиаиндустрии.

По мнению экспертов, эта сделка способна изменить расстановку сил на рынке развлечений. Netflix получит доступ к огромному архиву контента Warner Bros., включая культовые кинофраншизы и бренды, что значительно усилит его позиции на глобальном рынке.

Источники указывают, что предложение Netflix оказалось самым выгодным. Компания получит права на саму киностудию, стриминговые сервисы и ключевые франшизы Warner Bros., среди которых «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

Ключевым мотивом для компании является доступ к стабильному потоку нового контента, критически важного для удержания подписчиков. Ожидается, что покупка будет оформлена в третьем квартале 2026 года.

Ранее адвокаты рэпера P. Diddy (Шон Комбс) направили Netflix требование отменить релиз документального фильма «Шон Комбс: Расплата». По их словам, в проекте использованы материалы, которые принадлежат артисту и были опубликованы без разрешения.

сделки
Netflix
Warner Bros
покупки
стриминговые платформы
киностудии
США
