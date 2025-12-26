МегаФон ускорил мобильный интернет в нескольких крупных ТЦ Москвы

Специалисты МегаФона ускорили мобильный интернет сразу в нескольких крупных торговых центрах Москвы. Модернизация позволила любителям шоппинга обмениваться фотографиями и листать социальные сети на средней скорости до 190 Мбит⁄с. Обновление затронуло ТЦ Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!» и торговый комплекс «Москва».

В преддверии праздников посетителей в ТЦ традиционно становится больше, однако в этом году их число увеличилось в два с половиной раза. Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях, мы модернизировали оборудование: увеличили сетевую емкость и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

В частности, инженеры оператора обновили ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, благодаря чему сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета — выше.

Модернизированная инфраструктура обеспечивает равномерное распределение трафика между абонентами и ускоренную обработку запросов от мобильных устройств. Это гарантирует стабильный интернет даже в местах массового скопления людей, таких как фуд-корты и кинозалы.

Помимо этого, новое оборудование поддерживает технологию VoLTE. Она обеспечивает высокое качество голосовой связи и быстрое соединение, даже если параллельно с того же устройства активно используется мобильный интернет.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года абоненты МегаФона получат в подарок три дня мобильного интернета и смогут безлимитно готовиться к праздникам и общаться с близкими. Получить доступ к предложению можно через личный кабинет или на сайте оператора, выбрав любые даты с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.