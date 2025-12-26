Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:46

МегаФон ускорил мобильный интернет в нескольких крупных ТЦ Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Специалисты МегаФона ускорили мобильный интернет сразу в нескольких крупных торговых центрах Москвы. Модернизация позволила любителям шоппинга обмениваться фотографиями и листать социальные сети на средней скорости до 190 Мбит⁄с. Обновление затронуло ТЦ Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!» и торговый комплекс «Москва».

В преддверии праздников посетителей в ТЦ традиционно становится больше, однако в этом году их число увеличилось в два с половиной раза. Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях, мы модернизировали оборудование: увеличили сетевую емкость и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

В частности, инженеры оператора обновили ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, благодаря чему сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета — выше.

Модернизированная инфраструктура обеспечивает равномерное распределение трафика между абонентами и ускоренную обработку запросов от мобильных устройств. Это гарантирует стабильный интернет даже в местах массового скопления людей, таких как фуд-корты и кинозалы.

Помимо этого, новое оборудование поддерживает технологию VoLTE. Она обеспечивает высокое качество голосовой связи и быстрое соединение, даже если параллельно с того же устройства активно используется мобильный интернет.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года абоненты МегаФона получат в подарок три дня мобильного интернета и смогут безлимитно готовиться к праздникам и общаться с близкими. Получить доступ к предложению можно через личный кабинет или на сайте оператора, выбрав любые даты с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

операторы
интернет
покупки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.