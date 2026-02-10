Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше

Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше

В России с 2026 года существенно ужесточились правила расчета платы за холодную воду для квартир, где не установлены счетчики. Повышающий коэффициент для таких случаев вырос вдвое — с 1,5 до 3, что делает отсутствие приборов учета крайне невыгодным. Рассказываем, что будет дальше и стоит ли теперь в срочном порядке устанавливать счетчики.

Что известно о повышении платы за воду

Правительство РФ утвердило новую меру, направленную на стимулирование установки счетчиков воды. Согласно постановлению от 25 ноября 2025 года, повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии исправного индивидуального прибора учета (ИПУ) увеличен с 1,5 до 3. Изменения начали действовать с 2026 года при начислении платы за декабрь 2025 года.

Если говорить прямо, для тех, у кого нет счетчиков, вода подорожала в два раза. Раньше начисляли по нормативу, но умножали его в полтора раза, то есть добавляли как бы половину норматива сверху. А теперь этот множитель увеличили вдвое, до трех. Получается, если раньше платили, условно, 150% от нормы, то теперь будут платить все 300%. Итоговая цифра в квитанции станет ровно в два раза больше прежней.

Технически это не рост тарифа за кубометр, а повышение штрафного коэффициента за отсутствие учета. Но для кошелька обычного человека разницы нет — платить придется вдвое больше, чем раньше, если счетчик так и не поставили.

По данным Росстата, по итогам 2024 года счетчиками холодной воды оборудованы 84% жилых помещений, горячей — 87%. В Москве коэффициент был повышен до трех еще осенью 2023 года, там за последние годы оснащенность индивидуальными приборами учета воды увеличилась на 10% и достигла 90%.

Зачем понадобилось менять норматив

Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, цель данной меры — пресечь мошеннические схемы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он уточнил, что сейчас многие стали занижать реальные показатели счетчиков воды. Особенно часто это происходит в квартирах, которые сдают в аренду. Там может проживать больше людей, чем официально прописано. В итоге фактическое потребление воды бывает в разы больше, чем указано в квитанции на оплату. Убытки из-за этого недополучают управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а в конечном счете — добросовестные жильцы, которым приходится это компенсировать.

Кто будет платить за воду втрое больше

По мнению общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, повышение коэффициента в первую очередь затронет жильцов, которые до сих пор не установили счетчики воды в домах, технически пригодных для их монтажа. Кроме того, под действие новых правил могут подпасть собственники с неисправными приборами учета или те, кто просрочил плановую поверку.

Собеседник NEWS.ru отмечает, что основанием для расчета по повышенному нормативу могут стать и другие ситуации, например если потребитель более трех месяцев не передает показания или не допускает в квартиру контролеров для сверки данных.

Важно: требование об установке счетчиков и применение повышающего коэффициента действуют не безусловно. Если в квартире технически невозможно смонтировать приборы учета из-за состояния коммуникаций или конструктивных особенностей дома, начисление платы по повышенному тарифу неправомерно.

Для подтверждения такого статуса необходимо получить официальный акт обследования от управляющей или ресурсоснабжающей организации, который и будет служить основанием для расчета по стандартному нормативу.

Что будет дальше

По мнению Бондаря, это прямой стимул от государства к массовой установке приборов учета. «Пока неизвестно, будет ли коэффициент повышен снова, но тренд очевиден: счетчик превращается из опции в необходимость», — рассуждает он.

Эксперт допускает, что если доля квартир без ИПУ останется значительной, следующий шаг может заключаться в повышении коэффициента до 4,0 или даже 5,0. Это сделает отсутствие счетчика экономически нецелесообразным. «Это не официальный прогноз, а оценка тенденции, основанной на логике усиления контроля за расходованием ресурсов», — уточняет он.

При этом, предупреждает Бондарь, ужесточение правил может спровоцировать новую волну мошенничества. Жильцы, напуганные резко возросшими суммами в квитанциях, начнут искать быстрые способы установки счетчиков, чем могут воспользоваться недобросовестные исполнители.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уже сегодня фиксируются такие схемы, как рассылка предложений о возврате несуществующих переплат, фальшивые уведомления от имени УК, а также услуги установщиков, которые воруют платежные данные или монтируют несертифицированное оборудование.

Читайте также:

Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги

ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше

Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»