Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги

Россиянам дадут больше времени на оплату ЖКУ. Если сегодня платеж считается просроченным после 10 числа, то с марта 2026 года оплату можно будет отложить до 15 числа. NEWS.ru рассказывает, что это даст плательщикам, и напоминает, что сегодня грозит за просрочку коммунальных платежей.
Что известно об изменении срока оплаты ЖКУ
С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца.
Многие россияне получают заработную плату в период с 10-го по 15-е число. Поэтому прежний срок оплаты, который приходился на 10-е число, часто приводил к начислению пеней за просрочку платежа, поскольку дата получения зарплаты не совпадала со сроком оплаты ЖКХ.
Кроме того, законом скорректирован срок направления платежных документов — не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем (сейчас — не позднее 1 числа).
Что это значит для потребителей
Перенос срока оплаты поможет сократить количество просрочек со стороны граждан в оплате ЖКХ, считает юрист, эксперт Аналитического центра Университета «Синергия» Дарья Морскова.
«Потребители смогут формировать график оплат, так как не будут на момент оплаты находиться в затруднительном финансовом положении. Ведь основная масса существенных и жизненно необходимых трат чаще всего приходится на момент получения заработной платы», — говорит собеседница NEWS.ru.
Это позволит не испытывать стресс каждый раз при оплате, поскольку будет четкое понимание, что базовые затраты закрыты и денежные средства распределены до конца месяца и получения аванса. По словам эксперта, изменения носят «прогрессивный характер» и направлены на приведение закона в соответствие с реальными жизненными обстоятельствами. Новый порядок должен сделать сроки более справедливыми и прозрачными, заключает она.
«Количество просрочек по платежам должно сократиться у добропорядочных граждан. Что же касается неплательщиков, то изменение даты никак не отразится на них», — рассуждает в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Что сегодня грозит неплательщикам коммунальных услуг
С учетом действующего срока уплаты коммунальных платежей, предусмотренным ст. 155 ЖК РФ, задолженность за предоставленные коммунальные услуги возникает с 11-го числа месяца, последующего за периодом оплаты.
С 31-го дня просрочки начисляются пени. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за день. Если не платить 90 дней, размер пени увеличивается до 1/130 ставки, напоминает Морскова.
Например, при ставке ЦБ 17% и долге 10 000 рублей пени составят:
- 10 000 × 0,17 / 300 = 5,66 рубля в день с 31-го до 90-го дня
- 10 000 × 0,17 / 130 = 13,07 рубля в день после 90-го дня
Как только сумма долга превысила сумму средних платежей за два месяца (среднемесячная плата рассчитывается из норматива потребления, установленные счётчики на нее не влияют), поставщик коммунальных услуг может применять в отношении должника «санкции». Ему могут отключить горячую воду, газ и электричество. Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение в многоквартирных домах, которые по закону отключать нельзя.
Важно: даже при очень большой задолженности поставщики ресурсов не могут применять «санкции» без предварительного уведомления.
Ресурсоснабжающая организация обязана предупредить должника о готовящемся отключении за 20 дней, дав человеку возможность оплатить долг. Причем сделать это она должна способом, при котором можно будет доказать, что информация дошла до адресата. Это может быть, к примеру, уведомление под расписку при личном визите, заказное письмо, сообщение в платежке, телефонный звонок с записью разговора или письмо на электронную почту.
Чтобы коммунальщики отключили газ или воду, должник должен не платить по счетам полгода и более. Но тогда ситуация может дойти и до суда. Итог для неплательщика может оказаться плачевным — потраченное время, деньги, аресты на расчетных счетах, взыскание через службы ФССП, арест и реализация имущества, а также ограничение на выезд за границу, перечисляет Дарья Морскова.
Как меньше платить за услуги ЖКХ
Как уже не раз писал NEWS.ru, некоторые россияне имеют право на компенсацию части стоимости ЖКУ. Субсидия положена тем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%. При этом каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве предельная доля расходов на оплату ЖКУ составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.
Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан: ветеранам труда, людям с инвалидностью, многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях — 100% (например, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания.
Узнать о положенных субсидиях можно на сайте госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ.
Если человек попал в трудную финансовую ситуацию (например, потерял работу), то он вправе обратиться в управляющую компанию и попросить освободить его от уплаты пени за коммунальные платежи и не взыскивать с него сумму задолженности в судебном порядке, рассказала NEWS.ru судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева.
