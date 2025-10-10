Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги

Россиянам дадут больше времени на оплату ЖКУ. Если сегодня платеж считается просроченным после 10 числа, то с марта 2026 года оплату можно будет отложить до 15 числа. NEWS.ru рассказывает, что это даст плательщикам, и напоминает, что сегодня грозит за просрочку коммунальных платежей.

Что известно об изменении срока оплаты ЖКУ

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Многие россияне получают заработную плату в период с 10-го по 15-е число. Поэтому прежний срок оплаты, который приходился на 10-е число, часто приводил к начислению пеней за просрочку платежа, поскольку дата получения зарплаты не совпадала со сроком оплаты ЖКХ.

Кроме того, законом скорректирован срок направления платежных документов — не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем (сейчас — не позднее 1 числа).

Что это значит для потребителей

Перенос срока оплаты поможет сократить количество просрочек со стороны граждан в оплате ЖКХ, считает юрист, эксперт Аналитического центра Университета «Синергия» Дарья Морскова.

«Потребители смогут формировать график оплат, так как не будут на момент оплаты находиться в затруднительном финансовом положении. Ведь основная масса существенных и жизненно необходимых трат чаще всего приходится на момент получения заработной платы», — говорит собеседница NEWS.ru.

Это позволит не испытывать стресс каждый раз при оплате, поскольку будет четкое понимание, что базовые затраты закрыты и денежные средства распределены до конца месяца и получения аванса. По словам эксперта, изменения носят «прогрессивный характер» и направлены на приведение закона в соответствие с реальными жизненными обстоятельствами. Новый порядок должен сделать сроки более справедливыми и прозрачными, заключает она.

«Количество просрочек по платежам должно сократиться у добропорядочных граждан. Что же касается неплательщиков, то изменение даты никак не отразится на них», — рассуждает в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сегодня грозит неплательщикам коммунальных услуг

С учетом действующего срока уплаты коммунальных платежей, предусмотренным ст. 155 ЖК РФ, задолженность за предоставленные коммунальные услуги возникает с 11-го числа месяца, последующего за периодом оплаты.

С 31-го дня просрочки начисляются пени. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за день. Если не платить 90 дней, размер пени увеличивается до 1/130 ставки, напоминает Морскова.

Например, при ставке ЦБ 17% и долге 10 000 рублей пени составят:

10 000 × 0,17 / 300 = 5,66 рубля в день с 31-го до 90-го дня

10 000 × 0,17 / 130 = 13,07 рубля в день после 90-го дня

Как только сумма долга превысила сумму средних платежей за два месяца (среднемесячная плата рассчитывается из норматива потребления, установленные счётчики на нее не влияют), поставщик коммунальных услуг может применять в отношении должника «санкции». Ему могут отключить горячую воду, газ и электричество. Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение в многоквартирных домах, которые по закону отключать нельзя.

Важно: даже при очень большой задолженности поставщики ресурсов не могут применять «санкции» без предварительного уведомления.

Ресурсоснабжающая организация обязана предупредить должника о готовящемся отключении за 20 дней, дав человеку возможность оплатить долг. Причем сделать это она должна способом, при котором можно будет доказать, что информация дошла до адресата. Это может быть, к примеру, уведомление под расписку при личном визите, заказное письмо, сообщение в платежке, телефонный звонок с записью разговора или письмо на электронную почту.

Чтобы коммунальщики отключили газ или воду, должник должен не платить по счетам полгода и более. Но тогда ситуация может дойти и до суда. Итог для неплательщика может оказаться плачевным — потраченное время, деньги, аресты на расчетных счетах, взыскание через службы ФССП, арест и реализация имущества, а также ограничение на выезд за границу, перечисляет Дарья Морскова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как меньше платить за услуги ЖКХ

Как уже не раз писал NEWS.ru, некоторые россияне имеют право на компенсацию части стоимости ЖКУ. Субсидия положена тем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%. При этом каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве предельная доля расходов на оплату ЖКУ составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан: ветеранам труда, людям с инвалидностью, многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях — 100% (например, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания.

Узнать о положенных субсидиях можно на сайте госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ.

Если человек попал в трудную финансовую ситуацию (например, потерял работу), то он вправе обратиться в управляющую компанию и попросить освободить его от уплаты пени за коммунальные платежи и не взыскивать с него сумму задолженности в судебном порядке, рассказала NEWS.ru судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева.

