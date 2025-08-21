Россияне берут кредиты для оплаты ЖКУ: как сократить расходы

Рост тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года сильно ударил по карманам граждан. Согласно результатам опросов, почти каждый второй россиянин заявил о резком подорожании «коммуналки». Многим приходится сокращать расходы, чтобы исправно платить по счетам, а некоторые берут кредиты. Как и сколько денег можно сэкономить на ЖКХ — в материале NEWS.ru.

Как россияне отреагировали на рост тарифов ЖКУ

Более 78% россиян получили квитанции за ЖКХ с пересчитанными тарифами. 63% из них отметили резкий рост платежей по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Самым ощутимым участники опроса назвали увеличение стоимости водоснабжения, содержания жилья, электроэнергии и вывоза мусора.

Согласно результатам исследования, 37% респондентов отметили, что им пришлось пересмотреть семейный бюджет. Треть граждан сократили расходы на повседневные нужды, 28% — на досуг и развлечения. Остальные 63% не зафиксировали изменений в структуре трат.



Данные опроса также показали, что 46% россиян платят за «коммуналку» из текущих доходов, 35% откладывают деньги заранее, а 12% прибегают к заемным средствам — кредитным картам или микрокредитам.

При этом почти половина опрошенных (47%) рассказали о росте числа случаев, связанных с перебоями или снижением качества коммунальных услуг. Самые частые проблемы — нестабильное горячее водоснабжение, отключения электроэнергии, нерегулярная уборка в подъездах, несвоевременный ремонт придомовой территории, недостаточное содержание общего имущества, а также проблемы с вывозом твердых отходов. Граждане подчеркнули, что комфортность проживания не соответствует уровню расходов.

На сколько выросли тарифы на коммунальные услуги с июля

Росстат зафиксировал резкий скачок оплаты ЖКХ в середине лета. Так, за неделю с 1 по 7 июля тарифы на холодное водоснабжение в среднем выросли на 14,9%, на водоотведение — на 14,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 13,8%, на электроэнергию — на 13,0%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов поднялась на 1,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, средний рост услуг ЖКХ с 1 июля 2025 года составил 11,9%, однако в ряде регионов он оказался значительно выше. Для сравнения: в прошлом году тарифы увеличились на 9,8%, а в 2023-м — на 8,11%.

На этом фоне инфляция в первую неделю июля составила 0,8%, что стало одним из самых резких скачков за последние годы.

Как можно сэкономить на «коммуналке»

На сегодняшний день существует несколько эффективных методов снижения затрат на ЖКУ:

установка водосчетчиков и счетчиков тепла поможет контролировать расход ресурсов. Эксперты рекомендуют ставить счетчики холодной и горячей воды и не забывать менять старые приборы на новые;

применение энергосберегающих технологий, включая современные осветительные приборы. Например, энергосберегающие лампочки потребляют в 5–10 раз меньше электроэнергии по сравнению со стандартными;

замена старой техники. Лучше всего провести дома ревизию и подсчитать, что в будущем будет дешевле: обслуживать устаревшие холодильник и пылесос или приобрести новые, для работы которых потребуется меньше энергии;

отключение от электросети неиспользуемых устройств;

использование термостатов для регулировки температуры радиаторов;

отслеживание утечек. Капающий кран или «теплый» стояк могут увеличить платеж на сотни рублей в месяц;

проверка теплоизоляции дверей и окон, а также устранение щелей в проемах для предотвращения теплопотерь;

отключение ненужных услуг — радио, коллективной ТВ-антенны на крыше или городского телефона;

оформление перерасчета в случае отпуска или командировки.

«Дополнительной возможностью экономии является переход на дифференцированный тариф на электроэнергию. Например, при активном использовании электричества в ночные часы можно сократить расходы на 10–15%», — рассказал NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. По его словам, соблюдение всех перечисленных выше рекомендаций позволит сэкономить на ЖКУ до 15%.



По мнению старшего преподавателя кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилла Щербакова, за счет учета и бережного потребления воды, а также электричества можно сэкономить 5–15%, а с помощью перерасчетов и корректировки услуг — еще около 5%. «Ежемесячные платежи снизятся на 10–20%», — сказал собеседник NEWS.ru.

Как еще можно платить меньше за услуги ЖКХ

Некоторые россияне имеют право на компенсацию части стоимости ЖКУ. Субсидия положена тем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%. При этом каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве предельная доля расходов на оплату ЖКУ составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан: ветеранам труда, людям с инвалидностью, многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях — 100% (например, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания.

Узнать о положенных субсидиях можно на сайте «Госуслуги», в органах соцзащиты или в МФЦ.

Если человек попал в трудную финансовую ситуацию (например, потерял работу), то он вправе обратиться в управляющую компанию и попросить освободить его от уплаты пени за коммунальные платежи и не взыскивать с него сумму задолженности в судебном порядке, сказала NEWS.ru судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева.

