19 декабря 2025 в 15:09

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Орел

Клычков: аварийные бригады окончили ремонт коммунального объекта после удара ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аварийные бригады завершили ремонтные работы на объекте коммунальной инфраструктуры Орла, который попал под удар Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте». По его словам, утром пришлось отключать отопление и горячую воду в Советском районе, однако на данный момент уже идет пуск тепла.

Нам пришлось на утро сегодняшнего дня отключить отопление в Советском районе и горячее водоснабжение, но сейчас все ремонтные работы уже завершены, идет пуск тепла в трубопровод. Поэтому в ближайшее время все будет восстановлено, работаем дальше в этом режиме, — отметил Клычков.

Губернатор заявил, что удар был нанесен спустя час после объявления ракетной опасности. Он подчеркнул, что ночью была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которой участвовали представители и руководители всех профильных ведомств.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в ночь на 19 декабря Орел был разбужен серией мощных взрывов. По информации канала, несколько громких хлопков прогремели в городе, что привело к отключению электричества в ряде районов и возникновению пожара. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Россия
Орловская область
Андрей Клычков
атаки ВСУ
коммунальные услуги
