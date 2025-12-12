«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) подала 15-й по счету иск к посольству Украины в России с требованием взыскать более 2,4 млн рублей задолженности за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости. Исковое заявление было подано 5 декабря и связано, как и во всех предыдущих случаях, с долгом и пеней по договорам снабжения теплом и горячей водой, заключенным еще в 2009 году.

Арбитражный суд Москвы принял иск к производству и назначил собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание на 29 января 2026 года. Суд предупредил, что в случае неявки сторон и отсутствия возражений дело может быть рассмотрено по существу уже в этот день.

Предыдущий иск к посольству, на сумму более 3,6 млн рублей, будет рассмотрен судом ранее — 15 января. Кроме того, предыдущий иск на сумму свыше 2,4 млн рублей, поданный 11 ноября, был временно оставлен без движения до 30 декабря из-за того, что истец не приложил доказательства оплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. В результате всех судебных решений с посольства Украины в пользу МОЭК уже взыскано свыше 40 млн рублей задолженности.

Ранее польский посол получил ноту о закрытии генконсульства в Иркутске с 30 декабря 2025 года. Таким образом МИД РФ ответил на закрытие российского генконсульства в Гданьске начиная с 23 декабря, что в Москве расценили как враждебный шаг.