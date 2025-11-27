Стало известно о закрытии польского генконсульства МИД РФ вручил послу Польши ноту о закрытии генконсульства в Иркутске

Польский посол получил ноту о закрытии генконсульства в Иркутске с 30 декабря 2025 года, сообщили в МИД России. По данным ведомства, таким образом Москва ответила на закрытие российского генконсульства в Гданьске, начиная с 23 декабря, передает ТАСС.

27 ноября в МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации [Кшиштоф Краевский], которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры <...> российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрытие Польшей генконсульства РФ в Гданьске является враждебным шагом. По ее мнению, он направлен на разрушение двусторонних отношений на фоне русофобской политики Варшавы.

Позднее польский Сейм принял резолюцию о необходимости переноса российского посольства в Варшаве, ссылаясь на его близость к зданию Минобороны страны. Поддержанный абсолютным большинством депутатов документ носит рекомендательный характер, однако отражает официальную позицию парламента.