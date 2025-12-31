Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 17:31

Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников

К концу 2025 года Европа фактически осталась «одна дома» и без союзников, заявил в соцсети Х исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Экс-посол Германии в США считает, что теперь вся ответственность за собственную безопасность лежит целиком на ЕС.

Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение, — высказался дипломат.

Ишингер призвал европейских лидеров к решительным действиям, чтобы сохранить субъектность на международной арене в условиях нарастающей изоляции. Отдельным пунктом он выделил ситуацию на Украине, выразив надежду, что с помощью Европы страна сможет обрести мир и сохранить свою независимость.

Ранее представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии страны в объединение к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

