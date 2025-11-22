Польские власти намерены перенести российское посольство Сейм Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

Польский Сейм принял резолюцию о необходимости переноса российского посольства в Варшаве, следует из данных на сайте правительства страны. Документ получил поддержку абсолютного большинства депутатов нижней палаты парламента.

За перенос посольства проголосовали 439 парламентариев, при одном воздержавшемся. Решение мотивируется близостью здания посольства к министерству национальной обороны республики.

В резолюции содержится призыв к правительству предпринять соответствующие шаги в рамках международного права. Документ не имеет обязательной силы, но отражает позицию польского парламента.

Ранее Россия проиграла суд по строительству нового здания посольства в Австралии. Речь идет об участке территории, которую правительство страны выделило РФ в 2008 году для дипмиссии.

До этого житель Румынии пытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте. Злоумышленника задержали, в его крови нашли следы наркотиков.

Кроме того, в Сиднее обезвредили и задержали водителя, который протаранил ворота российского генконсульства. В результате инцидента никто из сотрудников консульства не пострадал. Всего 39-летнего задержанного обвиняют в шести правонарушениях.