Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства Россия проиграла суд по строительству здания посольства в Австралии

Россия проиграла суд по строительству нового здания посольства в Австралии, сообщил телеканал SBS. Речь идет об участке территории, которую правительство страны выделило РФ в 2008 году для дипмиссии.

Как отметил канал, в 2023 году в Австралии приняли законы об отмене права Москвы на указанный участок земли. Правительство страны объясняло это тем, что объект якобы мог создать угрозу национальной безопасности.

Россия сочла расторжение договора аренды на 99 лет несправедливым и обратилась в Верховный суд. Несмотря на возвращение участка земли Канберре РФ может получить компенсацию, также австралийское правительство должно оплатить половину ее судебных издержек.

Ранее сообщалось, что житель Румынии пытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте. Злоумышленника задержали, в его крови нашли следы наркотиков.

До этого в Сиднее обезвредили и задержали водителя, который протаранил ворота российского генконсульства. В результате инцидента никто из сотрудников консульства не пострадал. Всего 39-летнего задержанного обвиняют в шести правонарушениях.